Relaxation, bien-être méditation et chants en sanskrit Studio Padma Bagnoles de l’Orne Normandie, jeudi 4 avril 2024.

Relaxation, bien-être méditation et chants en sanskrit Studio Padma Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par Studio de yoga & sonothérapie Padma.

Ces soirées de méditation guidée et en pleine conscience vous permettent de découvrir la philosophie du yoga et d’apprendre des chants en sanskrit, au son de l’harmonium et du ukulélé.

Entrée gratuite participation libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04 20:30:00

Studio Padma 1 avenue du Dr Poulain

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

