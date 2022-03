RÉGATE “ESCALAGDE” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Régate de voile de croisière transfrontalière entre la Catalogne et la France avec un parcours de 90 milles marins qui séparent L’Escala en Espagne, du Cap d’Agde. Gratuit pour les spectateurs. Régate de voile de croisière transfrontalière entre la Catalogne et la France avec un parcours de 90 milles marins qui séparent L’Escala en Espagne, du Cap d’Agde. Gratuit pour les spectateurs. +33 6 61 05 36 00 http://www.soracagde.com/ Régate de voile de croisière transfrontalière entre la Catalogne et la France avec un parcours de 90 milles marins qui séparent L’Escala en Espagne, du Cap d’Agde. Gratuit pour les spectateurs. Agde

