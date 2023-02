Regards croisés – Kale Companhia de Dança « Travessia » Colisée Biarritz OT Biarritz Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Biarritz Lucie Augeai & David Gernez (Cie Adéquate – Nouvelle-Aquitaine / France), Judith Argomaniz (Pays basque), Pedro Ramos (Portugal) Kale Companhia de Dança, compagnie de jeunes danseurs préprofessionnels propose un nouveau spectacle associant des créations de trois chorégraphes venus de trois territoires différents :

– Lucie Augeai et David Gernez, chorégraphes de la compagnie Adequate centrant leur danse fluide tout en dialogues et échanges autour de notre rapport à l’autre.

– Judith Argomaniz, chorégraphe née à Donostia San Sebastián qui se nourrit de ses origines basques pour développer une danse énergique et tellurique qui explore les inquiétudes de sa génération face au monde actuel.

+33 5 59 22 44 66

