Aubusson Orne Aubusson L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Aubusson:

Dominant la Vère, Aubusson constitue un lieu particulier de la mémoire des événements de la seconde guerre mondiale. L’instituteur Henri Laforest (1912-1945), âme du mouvement de résistance Libé-Nord fut arrêté à Aubusson le 11 janvier 1944 et mourut en déportation.

A l’été 1944, Aubusson fut le théâtre d’âpres combats qui n’épargnèrent pas la population civile (11 tués). Une stèle rappelle également le sacrifice des 14 militaires britanniques de la 11ème D.B.B tombés pour la libération de la commune. L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Aubusson:

