Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Salle des fêtes Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Départ à 9h devant la salle des fêtes Robert Lapuelle. Ouvert à tous. Dans le cadre de la fête Oradour-sur-Glane en fête le 7 et 8 mai, l’association Les Chemins Radounauds vous propose une randonnée de 7km. Départ à 9h devant la salle des fêtes Robert Lapuelle. Ouvert à tous. Salle des fêtes Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

