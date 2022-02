Randonnée nature à Sainte-Eugénie Gouffern en Auge Gouffern en Auge Catégories d’évènement: Gouffern en Auge

Orne

Randonnée nature à Sainte-Eugénie Gouffern en Auge, 3 avril 2022, Gouffern en Auge. Randonnée nature à Sainte-Eugénie Silly-en-Gouffern Place de l’Église Gouffern en Auge

2022-04-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-03 Silly-en-Gouffern Place de l’Église

Gouffern en Auge Orne Gouffern en Auge Au départ du village de Silly-en-Gouffern, nous nous rendrons sur le site naturel protégé de Sainte-Eugénie en passant par la forêt communale du Bourg Saint Léonard. Ce sera l’occasion de découvrir les richesses naturelles de ce secteur. Au départ du village de Silly-en-Gouffern, nous nous rendrons sur le site naturel protégé de Sainte-Eugénie en passant par la forêt communale du Bourg Saint Léonard. Ce sera l’occasion de découvrir les richesses naturelles de ce secteur. affo@wanadoo.fr +33 2 33 26 26 62 https://www.affo-nature.org/ Au départ du village de Silly-en-Gouffern, nous nous rendrons sur le site naturel protégé de Sainte-Eugénie en passant par la forêt communale du Bourg Saint Léonard. Ce sera l’occasion de découvrir les richesses naturelles de ce secteur. Silly-en-Gouffern Place de l’Église Gouffern en Auge

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gouffern en Auge, Orne Autres Lieu Gouffern en Auge Adresse Silly-en-Gouffern Place de l'Église Ville Gouffern en Auge lieuville Silly-en-Gouffern Place de l'Église Gouffern en Auge Departement Orne

Gouffern en Auge Gouffern en Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouffern-en-auge/

Randonnée nature à Sainte-Eugénie Gouffern en Auge 2022-04-03 was last modified: by Randonnée nature à Sainte-Eugénie Gouffern en Auge Gouffern en Auge 3 avril 2022 Gouffern en Auge Orne

Gouffern en Auge Orne