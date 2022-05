Randonnée : mets tes baskets Compreignac, 22 mai 2022, Compreignac.

Randonnée : mets tes baskets Ecole Compreignac

2022-05-22 10:30:00 – 2022-05-22 12:00:00

Ecole Haute-Vienne Compreignac

Dimanche 22 mai à 9h30 et 10h30, RDV à l’école. Afin de prolonger la manifestation de manière conviviale, un pique-nique (assiette de charcuterie, fromages et chips 6 €, uniquement sur réservation avant le 16 mai) et une buvette seront proposés au retour de la balade. Pensez à apporte de quoi vous hydrater. Parents d’élèves Compreignac Thouron 06 74 47 42 79.

8 km départ 9h30, 4 km départ 10h30. Passage par les différents sites de l’école du dehors.

