Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, samedi 30 mars 2024.

Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Samedi

Pour la quatrième année, Montagnes de Normandie Tourisme organise un rallye de Pâques à travers les villes de Flers, de La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.

Partez à la découverte du patrimoine local de manière ludique, en cherchant des œufs de Pâques et en trouvant la clé des énigmes ! Que ce soit en centre-ville de la Ferté-Macé ou de Fers ou encore sur le site de la Roche d’Oëtre, vous avez 3 jours pour vous amuser en vous régalant !

Questionnaire à récupérer à l’Office de Tourisme

Pour participer

1/ Se procurer les fiches des énigmes (deux solutions)

– En ligne sur les pages Facebook des trois bureaux de l’OT et sur le site montagnesdenormandie.fr dès le vendredi 7 avril après-midi ;

– Dans les trois bureaux de l’Office de Tourisme

2/ Jouer pendant le week-end

3/ Rapporter les réponses aux énigmes à l’un des trois bureaux d’information touristique avant le 30 avril. Les gagnants se verront offrir un sachet de chocolats.

L’Office de Tourisme est ouvert à la Roche d’Oëtre le 30 et 31 de 14h à 17h et le 1er avril de 10h à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Bureau d’Information Touristique de la Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie roche-doetre@flers-agglo.fr

L’événement Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2024-02-02 par Flers agglo