Université Ouverte de Versailles, le vendredi 18 février 2022 à 14:30

par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine, journaliste et acteur associatif.

sur inscription

États-Unis/Amérique Latine : un nouveau départ après l’élection de Joe Biden ? Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T15:30:00

