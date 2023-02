Feux mégafeux Quai des Savoirs, 9 février 2023, Toulouse.

Feux mégafeux 9 février – 5 novembre Quai des Savoirs

Le Quai des Savoirs tout feu, tout flamme, pour sa nouvelle exposition.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond [{« data »: {« author »: « Quai des savoirs », « cache_age »: 86400, « description »: « Feux mu00e9gafeuxnDu 9 fu00e9vrier au 5 novembre 2023nnLe Quai des Savoirs tout feu, tout flamme, pour sa nouvelle exposition.nFeux hors normes en Gironde, dans les Bouches-du-Rhu00f4ne, en Bretagneu2026 Mu00e9gafeux en Amazonie, en Australie et mu00eame en Sibu00e9rie. Depuis quelques temps, notre planu00e8te est touchu00e9e par des incendies spectaculaires, attisu00e9s par la su00e9cheresse et une canicule persistante. Les climatologues tirent la sonnette du2019alarme : ces brasiers du00e9vastateurs vont augmenter en raison du changement climatique. Comment lutter contre ce phu00e9nomu00e8ne ? En commenu00e7ant par le comprendreu2026 et en sensibilisant le plus grand nombre.n+ d’INFOS https://www.quaidessavoirs.fr/feux-megafeux », « type »: « video », « title »: « Exposition Feux mu00e9gafeux – Du 9 fu00e9vrier au 5 novembre 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/BiP4eMr6PJ0/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=BiP4eMr6PJ0 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWJGA4VP2ZOfeprS35gIEAg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://youtu.be/BiP4eMr6PJ0 Feux hors normes en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne… Mégafeux en Amazonie, en Australie et même en Sibérie. Depuis quelques temps, notre planète est touchée par des incendies spectaculaires, attisés par la sécheresse et une canicule persistante. Les climatologues tirent la sonnette d’alarme : ces brasiers dévastateurs vont augmenter en raison du changement climatique. Comment lutter contre ce phénomène ? En commençant par le comprendre… et en sensibilisant le plus grand nombre.

— Du 9 février au 5 novembre 2023, le Quai des savoirs accueille l’exposition « Feux, mégafeux ». Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies… Autant de pistes explorées par cette exposition, produite et déjà présentée en 2018 à la Cité des sciences à Paris. Le Quai des savoirs l’enrichit d’un spectacle interactif sur les Mégafeux avec une plongée au cœur d’un impressionnant tunnel lumineux. Synonyme de chaleur et de convivialité, mais aussi de violence et de destruction, le feu est ambivalent. Il réconforte et effraie, protège et menace, fertilise et détruit. Sa maîtrise a été d’une importance majeure pour l’humanité. Depuis sa domestication, le feu fait partie de notre quotidien, mais il a fallu attendre le 18e siècle et les avancées de la chimie pour que le mystère soit levé et que les scientifiques comprennent cette réaction chimique appelée combustion. Cette compréhension a ouvert la voie au développement industriel basé sur la puissance motrice du feu, générant à la fois progrès technique et conséquences néfastes sur l’environnement et la santé.

Aujourd’hui, le feu reste toujours aussi terrifiant et indomptable lorsqu’il échappe à notre contrôle. Ce phénomène s’amplifie depuis que notre planète est entrée dans l’ère des mégafeux. — Originale sur la forme comme sur le fond, cette exposition nous révèle le feu dans toutes ses dimensions : historiques, scientifiques, philosophiques et culturelles. Grâce à des installations immersives à grande échelle et une scénographie qui tire parti de la beauté, de la puissance et de la féerie du feu, mais aussi des ravages qu’il peut occasionner, l’exposition se découpe en quatre grandes parties : apprivoiser le feu comprendre le feu combattre les incendies le tunnel des mégafeux Cette dernière installation, produite par le Quai des Savoirs, se présente sous forme d’un spectacle immersif d’une vingtaine de minutes au cœur d’un tunnel (déjà utilisé pour l’exposition Luminopolis en 2019 et précieusement conservé dans un souci de recyclage). Le public sera invité à s’extraire du monde pour vivre une expérience au cœur des mégafeux, mais aussi pour comprendre et analyser le phénomène. — Cette exposition s’inscrit dans le contexte de l’accueil à Toulouse en octobre 2023 du congrès national des sapeurs-pompiers de France. Ce congrès réunit chaque année près de 500 exposants, 3 000 congressistes et accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Le Comité d’organisation Midi-Pyrénées 2023 (Comipy) est d’ailleurs partenaire de l’exposition.

—

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €

Gratuit les 1ers dimanches du mois

Le tarif réduit est accordé aux moins de 18 ans, aux étudiants, lycéens, + de 60 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS), enseignants, adhérents du COSAT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T10:00:00+01:00

2023-11-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Feux mégafeux Quai des Savoirs 2023-02-09 was last modified: by Feux mégafeux Quai des Savoirs Quai des Savoirs 9 février 2023 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne