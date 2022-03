PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier, 25 mai 2022, Montpellier. PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier

2022-05-25 – 2022-06-25

Montpellier Hérault La 36ème édition du Printemps des Comédiens se déroule du 25 mai au 25 juin 2022 ! Le Printemps des Comédiens est un festival de spectacle vivant qui a lieu au mois de juin. L ’équipe du Printemps des Comédiens a préparé un programme de fête dont un des points forts sera la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Son œuvre est le creuset d’une culture commune européenne. Héritier des traditions théâtrales italiennes, espagnoles, occitanes, il influencera durablement les auteurs qui lui succèderont. En cette année de présidence française de l’Union Européenne, d’instabilité politique sur le vieux continent, il nous a semblé primordial de célébrer l’amitié franco-allemande en invitant les troupes emblématiques de nos deux pays : la Comédie-Française, la Schaubühne et la Volskbühne. Pré-programme ci-dessous Réservation obligatoire Ouverture de la vente des Cartes Duo : Lundi 28 février 2022 à partir de 10h

Ouverture de la billetterie aux détenteurs des Cartes Duo : Jeudi 14 avril 2022

Ouverture de la billetterie : Mercredi 20 avril 2022 La 36ème édition du Printemps des Comédiens se déroule du 25 mai au 25 juin 2022 ! printemps@printempsdescomediens.com +33 4 67 63 66 67 https://www.printempsdescomediens.com/avant-programme-printemps-des-comediens-2022/ La 36ème édition du Printemps des Comédiens se déroule du 25 mai au 25 juin 2022 ! Le Printemps des Comédiens est un festival de spectacle vivant qui a lieu au mois de juin. L ’équipe du Printemps des Comédiens a préparé un programme de fête dont un des points forts sera la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Son œuvre est le creuset d’une culture commune européenne. Héritier des traditions théâtrales italiennes, espagnoles, occitanes, il influencera durablement les auteurs qui lui succèderont. En cette année de présidence française de l’Union Européenne, d’instabilité politique sur le vieux continent, il nous a semblé primordial de célébrer l’amitié franco-allemande en invitant les troupes emblématiques de nos deux pays : la Comédie-Française, la Schaubühne et la Volskbühne. Pré-programme ci-dessous Réservation obligatoire Ouverture de la vente des Cartes Duo : Lundi 28 février 2022 à partir de 10h

Ouverture de la billetterie aux détenteurs des Cartes Duo : Jeudi 14 avril 2022

Ouverture de la billetterie : Mercredi 20 avril 2022 Montpellier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier 2022-05-25 was last modified: by PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier Montpellier 25 mai 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault