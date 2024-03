PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – COMPAGNIE PRUNE Chanac, vendredi 15 mars 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – COMPAGNIE PRUNE Chanac Lozère

L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil. Juste avant que les parents ne vous réveillent. L’Heure bleue, c’est l’entre deux, entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien, entre le chant du hibou et celui du rossignol. Un silence, une suspension… Et quand on a la chance d’ouvrir l’œil à l’Heure bleue, le monde est à nous et tout devient possible.

Théâtre sensoriel pour tout-petits spectateurs à partir de 6 mois.

Durée 30 min EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:45:00

fin : 2024-03-15

Chanac 48230 Lozère Occitanie

