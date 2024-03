PORTES OUVERTES JARDIN GRAINE D’ENVIE Saint-Brevin-les-Pins, mercredi 27 mars 2024.

PORTES OUVERTES JARDIN GRAINE D’ENVIE Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la CCSE, en partenariat avec l‘association Retz’activites propose au grand public la visite d’un jardin partagé.

Mercredi 27 Mars de 9h45 à 11h45

Chemin du Briord, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

Les habitants pourront découvrir les techniques de jardinage au naturel et la biodiversité au jardin via des supports pédagogiques répartis dans le jardin partagé associatif.

Les bénévoles jardiniers de l’association seront présents pour répondre aux questions des visiteurs et partager leur expérience.

Visite familiale libre et gratuite.

Dans l’idéal, les visiteurs sont invités à privilégier le vélo ou la marche pour s’y rendre.

Du stationnement est tout de même possible dans le chemin qui mène au jardin.

Dans le cadre de ces portes-ouvertes, un atelier compostage est proposé à 10h45 aux membres du Défi OZ, Objectif Zéro Carbone .

Pour plus de renseignements, contacter par mail environnement@cc-sudestuaire.fr

Contact presse Tifenn JAEGERT Service Environnement

t.jaegert@cc-sudestuaire.fr 02 40 27 02 30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:45:00

fin : 2024-03-27 11:45:00

Chemin du Briord

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@cc-sudestuaire.fr

