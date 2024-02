Tour de Bretagne – Etape 4 ‘Le Croisic-La Gacilly’ Avenue Aristide Briand 44490 Le croisic Le croisic, dimanche 28 avril 2024.

Tour de Bretagne – Etape 4 ‘Le Croisic-La Gacilly’ Les coureurs entament la remontée vers le nord de la Bretagne au cours de cette 4ème étape. Après avoir traversé le Parc naturel des marais de Brière, les coureurs se dirigeront vers le Morbihan. … Dimanche 28 avril, 09h00 Avenue Aristide Briand 44490 Le croisic Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Les coureurs entament la remontée vers le nord de la Bretagne au cours de cette 4ème étape. Après avoir traversé le Parc naturel des marais de Brière, les coureurs se dirigeront vers le Morbihan. La première partie de l’étape devrait être menée bon train avant que le profil ne se cabre quelque peu. L’approche de La Gacilly est accidentée tout comme le circuit final qui propose une courte mais nerveuse montée pavée puis bitumée dans le cœur de la cité morbihannaise. Voici le second temps fort prévu pour le classement général.

Avenue Aristide Briand 44490 Le croisic

