Balade découverte des plantes comestibles Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire, dimanche 28 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-28 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public.

Découvrez la biodiversité de l’île forget, pour mieux la préserver ! Identifiez les plantes sauvages comestibles, apprenez les bonnes pratiques de cueillette. Emmanuelle Guilbaudeau (Terra Herba), praticienne en herboristerie, animatrice nature et formatrice, vous guidera sur ce chemin de l’autonomie ! Cette animation gratuite et ouverte à tous. Animation réalisée lors de la manifestation Chloroph’îles, la fête des plantes et de l’environnement de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Rendez-vous le dimanche 28 avril 2024 au stand Écopôle à 14h30 Durée : 2h Besoin d’informations ? : terraherba@gmail.com

Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

http://www.saintsebastien.fr