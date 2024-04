Tour de Bretagne – Herbignac D51 44410 Herbignac Herbignac, dimanche 28 avril 2024.

Tour de Bretagne – Herbignac Fête sportive et populaire, le Tour de Bretagne est une course cycliste inscrite au calendrier U.C.I. (Union Cycliste Internationale) catégorie 2.2 qui attire les plus belles équipes du monde enti… Dimanche 28 avril, 09h00 D51 44410 Herbignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Fête sportive et populaire, le Tour de Bretagne est une course cycliste inscrite au calendrier U.C.I. (Union Cycliste Internationale) catégorie 2.2 qui attire les plus belles équipes du monde entier et qui se déroule pendant sept jours. Du 25 avril au 1er mai, les 150 coureurs inscrits vont parcourir 1260 km en partant de Locmaria-Plouzané pour terminer leur périple à Dinan.

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo est fière d’être partenaire de ce grand évènement sportif aux valeurs fortes, avec Guérande en ville d’arrivée et le Croisic en ville de départ ! 8 des 15 communes que compte l’agglo vont être traversées : Camoël, Assérac, Saint-Molf et Guérande, lors de la 3ème étape le 27 avril et Le Croisic, Batz-sur-Mer, Guérande, Saint-Lyphard et Herbignac, lors de la 4ème étape le 28 avril.

Départ du Croisic : Avant le début de l’épreuve, retrouvez-nous sur le village de départ au Croisic avec tous les autres partenaires, vous pourrez également y croiser les équipes de coureurs ! Dès 9H45, le village départ sera ouvert à tous au Croisic, avenue Aristide Briand (au niveau du parking de l’Intermarché). Sur le village, le public pourra prendre part aux animations proposées, assister à la présentation des classements et des coureurs, et y croiser les équipes avant le départ fictif de l’étape.

Les coureurs devraient passer par Herbignac aux alentours de 12h50.

D51 44410 Herbignac D51 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 06 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/tour-de-bretagne-herbignac-herbignac.html »}]

SPORT Y|CAPATLANTIQUE|TOURDEBRETAGNEHERB2024