La bota pour petits et grands 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz, dimanche 28 avril 2024.

La bota pour petits et grands Herboriste et botaniste, Liza vous dira tout sur les plantes sauvages médicinales et comestibles, découverte olfactive, visuelle et gustative ! Dimanche 28 avril, 09h30 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet rubrique calendrier Sinon nous contacter

Début : 2024-04-28T09:30:00+02:00 – 2024-04-28T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:30:00+02:00 – 2024-04-28T11:30:00+02:00

Liza c’est un peu notre professeur Chourave à nous (professeur botanique magique dans Harry Potter, les vrais savent) ! Herboriste et botaniste en plus d’être douée d’une extrême gentillesse et d’une pédagogie efficace, vos bambins pourront partir à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales avec leurs parents et découvrir les richesses cachées du végétal. Dégustation en fin de séance si vous êtes sages !

44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire

