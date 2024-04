Sur la piste de la faune sauvage : sortie découverte traces et empreintes Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire, dimanche 28 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-28 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Famille

Cherchons ensemble les traces des animaux et les indices qui témoignent du passage et des activités de la faune sauvage sur les îles de Loire. Nous apprendrons aussi à recueillir une copie d’empreinte dans du plâtre ! Cette animation est gratuite et ouverte à tous et toutes. Animée par Marine d’Entourée par la nature. Animation réalisée lors de la manifestation Chloroph’îles, la fête des plantes et de l’environnement de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Rendez-vous le dimanche 28 avril 2024 au stand Écopôle à 10h30 Durée : 2h Besoin d’informations ? : contact@ecopole.org

Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

http://www.saintsebastien.fr