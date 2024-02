Chloroph’îles Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire, dimanche 28 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-28 10:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre

Marché aux plantes et espace animations dédié aux transitions. les 27 et 28 avril 2024 Thématique 2024 : la biodiversitéCet évènement printanier s’inscrit dans la démarche « Saint-Seb’ ville Nature » qui vise à préserver l’environnement de la commune et à sensibiliser ses habitants aux enjeux environnementaux. Chaque année, plus de 6 000 visiteurs se retrouvent sur les îles et une quarantaine d’exposants apportent de précieux conseils et proposent à la vente une grande variété de plantes. #AGENDACLIMAT

Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230