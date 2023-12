“GOÛTER DE L’ART” : « 3 FEMMES PEINTRES AU XVIIEME SIECLE » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-03-30 15:30:00

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif.

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif

> Animé par Isabelle Mas-Reignier Présentation d’artistes qui sortent du cadre, passant d’un thème à une autre pratique, la peinture religieuse et mythologique, réservées aux hommes. > Projection commentée suivie d’un goûter participatif. .

Agde 34300 Hérault Occitanie

