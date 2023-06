Argentan : Les marchés 2023 Place du Général le Clerc Argentan Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne Argentan : Les marchés 2023 Place du Général le Clerc Argentan, 9 juin 2023, Argentan. Argentan,Orne Marchés estivaux

Producteurs locaux, primeur, vendeur de miel, vendeur de bière, charcuterie, tapenade…

2023-06-09 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-09 20:00:00. .

Place du Général le Clerc

Argentan 61200 Orne Normandie



Summer markets

Local producers, greengrocer, honey seller, beer seller, delicatessen, tapenade… Mercados de verano

Productores locales, verdulero, vendedor de miel, vendedor de cerveza, charcutería, tapenade… Sommermärkte

