Carnaval sauvage – Nicolas Jules Place du champ de foire La Crèche, 24 novembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Musique – Chanson française

Certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre.

Poésie giflante et rock caressant. Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages. Frédéric Jouhannet, fait danser deux violons des pays martiens de l’est avec une jovialité rare.

Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, tu vas te rendre compte en trouvant ça impensable que ses chansons parlent de toi.

Durée : 1h30.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Music – French chanson

This show is like no other.

Slapping poetry and caressing rock. Roland Bourbon whips up his wild drums. Frédéric Jouhannet makes two violins from Eastern Martian countries dance with a rare joviality.

As for Nicolas Jules, you’ll find it unthinkable that his songs are about you.

Running time: 1h30

Música – chanson francesa

Este espectáculo no se parece a ningún otro.

Poesía abofeteante y rock acariciador. Roland Bourbon hace sonar sus tambores salvajes. Frédéric Jouhannet hace bailar dos violines de las tierras marcianas de Oriente con una jovialidad poco común.

En cuanto a Nicolas Jules, le parecerá impensable que sus canciones hablen de usted.

Duración: 1h30

Musik – Französischer Chanson

Gewiss ist, dass diese Show keiner anderen gleicht.

Ohrfeige Poesie und streichelnder Rock. Roland Bourbon peitscht seine wilden Trommeln. Frédéric Jouhannet lässt zwei Geigen aus den östlichen Marsländern mit einer seltenen Jovialität tanzen.

Und Nicolas Jules wird dir mit einem Augenzwinkern sagen, dass es undenkbar ist, dass seine Lieder von dir handeln.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Haut Val De Sèvre