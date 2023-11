Château Raoul & ses secrets Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux, 26 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Venez (re)découvrir le Château Raoul. Son histoire, son extérieur, ses deux grandes salles, et ses salles plus secrètes..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 16:00:00. 6 EUR.

Place de la Victoire et des Alliés

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Come and (re)discover the Château Raoul. Its history, its exterior, its two large rooms, and its more secret rooms.

Venga a (re)descubrir el Château Raoul. Su historia, su exterior, sus dos grandes salas y sus habitaciones más secretas.

Entdecken Sie das Château Raoul (wieder). Seine Geschichte, sein Äußeres, seine zwei großen Säle und seine geheimeren Räume.

Mise à jour le 2023-11-08 par BERRY