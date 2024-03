Vente de plants Chaillac, mercredi 1 mai 2024.

Mercredi

Jardin naturel, savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations (musique, théâtre…)

Si vous aimez mettre du bon goût et de la fantaisie dans vos assiettes, bienvenue aux jardins du Beau vente de plants bio, échange de connaissances autour du jardin. Plants de légumes ou d’aromatiques (anciens, exotique…) collection de tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées. Une centaine de variétés de tomates ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 15:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Le Beau

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire yoyo@asso-relais.com

L’événement Vente de plants Chaillac a été mis à jour le 2024-03-06 par Destination Brenne