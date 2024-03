Marché de village « Cochonnaille et compagnie » Méobecq, mercredi 1 mai 2024.

Marché de village « Cochonnaille et compagnie » Méobecq Indre

Mercredi

En plein cœur du village, ce marché regroupe producteurs, artisans, créateurs, associations dans l’objectif de faire du village un lieu convivial, et accueillant en favorisant les rencontres afin de lui redonner le temps d’une journée une certaine énergie afin de faire connaître ses richesses.

L’objectif du comité est de promouvoir les produits locaux, régionaux, l’artisanat, l’art et la création en tant que professionnel ou amateur et que ce marché évolue dans cette dynamique.

Exposition artisanale, cuisson du pain sur place dans un four à pain, dégustations charcuterie, rémouleur. Randonnées de 9 ou 13km. Animation musicale. 3.53.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01

Place de l’église

Méobecq 36220 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Marché de village « Cochonnaille et compagnie » Méobecq a été mis à jour le 2024-03-07 par Destination Brenne