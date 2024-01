Soirée « Savoir & Savoir Faire » Cuzion, mardi 6 février 2024.

Frédéric Poczekajlo et Pilar Villarroel sont les prochains invités de la Marcelle à sa 56e soirée Savoir& Savoir Faire.

Lui est luthier, artisan d’art spécialiste de la guitare et de la basse électrique, un passionné. Un premier CAP de luthier suivi du Brevet d’artisan d’art dans l’Hérault. Il enchaîne avec un second CAP, de marqueterie, occasion de gagner le titre de meilleur apprenti de l’année. Il trouve un travail dans une lutherie à Bruxelles. Il y reste 7 ans. Son projet mature et en 2022 qu’il fabrique sa première guitare en tant que professionnel. C’est là qu’intervient la rencontre des chiens ils jouent ensemble et les deux maîtres font connaissance. Pilar devient partenaire de l’affaire. Spécialisée en communication et marketing, elle s’occupe de l’image de marque, du site internet, de la logistique, des comptes . L’entreprise des deux indépendants s’installe sur la commune de Fresselines…12 EUR.

Place de l’Église

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire marcellepresente@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 19:00:00

fin : 2024-02-06



