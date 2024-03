Balade nature à la ferme des Buttons Rosnay, mercredi 1 mai 2024.

Mercredi

Découverte de la Ferme des Buttons et repas fermier.

Sonia Anemiche nous propose de découvrir sa ferme par les chaussées d’étangs, les pâturages et les buttons. Au cours de ce périple, nous traverserons les époques. Elle nous parlera de son métier d’éleveur, de ses choix pour une agriculture extensive et en partie biologique. Elle retournera nous préparer un bon repas fermier à l’auberge. 11.511.5 11.5 EUR.

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-09-25 12:00:00

Rianvert

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire

