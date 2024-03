7ème grand rassemblement de véhicules de collection et 21ème bourse d’échange pièces Auto-Moto Valençay, mercredi 1 mai 2024.

L’AMAV en fête avec sont 7ème grand rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection et sa 21ème bourse d’échange de pièces Auto-Moto sur le parking du Musée de l’Automobile et l’Intermarché de Valençay.

Animation et restauration sur place. Panier garni à gagner.

Visitez malin entrée au Musée de l’Automobile à 4 € au lieu de 7 €. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

12 avenue de la Résistance

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire amav@laposte.net

