Exposition Jean Zuber « Signes, cosmogonie détournée » Issoudun, mercredi 1 mai 2024.

Exposition Jean Zuber « Signes, cosmogonie détournée » Issoudun Indre

Le musée de l’Hospice Saint-Roch présente une importante exposition du peintre franco-suisse Jean Zuber, à travers une sélection d’oeuvres choisies.

Né en 1943 à Bienne (Suisse), décédé en 2019 à Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne), Jean Zuber, grand voyageur, résidait régulièrement dans la région Centre, dans le Cher, au Noyer où il avait son atelier. Sa peinture, épurée, abstraite, composée de motifs géométriques, d’idéogrammes, de signes et de symboles, dont la profondeur est obtenue par superposition de couches de couleurs et interventions de raclage à la surface, trouve alors un écho avec la collection océanienne des missionnaires du Sacré-Coeur d’Issoudun comme avec la collection des arts extra-européens de Cécile Reims et Fred Deux (Hopi, Dogon).

L’exposition est présentée dans les quatre salles de la grande nef et le cabinet des arts graphiques. L’ensemble des oeuvres est issu de collections privées. EUR.

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-20

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire musee@issoudun.fr

