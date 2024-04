Les enfants au Château Raoul Châteauroux, mardi 30 avril 2024.

Les enfants au Château Raoul Châteauroux Indre

Pour tous les enfants de 7 à 12 ans, cette visite guidée ludique du château Raoul avec jeu de piste est une bonne occasion de découvrir le patrimoine en s’amusant !Familles

Mince alors ! Le château Raoul est tellement ancien que Denise et Raoul ne savent plus à qui il appartient… et les voilà emportés dans un voyage à couper le souffle à travers le temps ! Lors de cette visite ludique, les enfants devront observer, noter, et réunir tous les indices pour résoudre l’énigme…et rendre le château à son véritable propriétaire !

Afin de favoriser au maximum les enfants, un seul accompagnant par enfant est autorisé.

Réservation obligatoire. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:30:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Place de la Victoire et des Alliés

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com

L’événement Les enfants au Château Raoul Châteauroux a été mis à jour le 2024-04-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme