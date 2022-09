Super League Triathlon Place de la Daurade Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sports Place de la Daurade Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://superleaguetriathlon.com/toulouse22/ »}] Compétition et animations La Super League de Triathlon fait des débuts tant attendus en France, à Toulouse, place de la Daurade ! 4e étape du championnat 2022 de la Super League, cette course est la première manche pour les athlètes, après un week-end de repos. Il est certain qu’ils sont impatients de lutter pour leur classement à l’approche de la grande finale. On met de côté l’enchainement traditionnel Nage-vélo-course, le Triple Mix mélange les disciplines sur 3 étapes. Il met à l’épreuve la polyvalence des athlètes et leur capacité à affronter ce qui se présente devant eux dans le feu de l’action. Les athlètes ayant plus de 90 secondes de retard sur le leader sont éliminés (sur chaque épreuve). Une fan zone est installée place du capitole tout le week-end, proposant des activités forme et santé gratuites et adaptées à tous, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes, proposées par le Triathlon Toulouse Métropole. Programme Samedi 1 octobre : Une fan zone place du Capitole avec grande scène, des écrans géants et de nombreuses activités forme et santé gratuites et adaptées à tous, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes (de 6 à 12 ans) pour découvrir le triathlon Dimanche 2 octobre : Bike and Run ouvert à tous le matin

Compétition internationale où s’affronteront les meilleur(e)s de la discipline

Fan Zone place du Capitole Plus d’infos Site Super League Triathlon

