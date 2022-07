PLACE AU TERROIR – GIGNAC Gignac, 23 août 2022, Gignac.

PLACE AU TERROIR – GIGNAC

Esplanade Gignac Hérault

2022-08-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-23 23:00:00 23:00:00

Gignac

Hérault

Gignac

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins et de produits locaux, jeux pour les enfants, marché d’artisans créateurs, cuisine d’ici et d’ailleurs, conférence, buvette par le Foyer rural…

Soirée musicale, dégustation de vins, fromages, charcuterie, cuisine locale, marché nocturne, visite théâtralisée du village…

Visite théâtralisée du village gratuite à 18h au départ de la Place du Marché. Pour une durée d’1heure vous arpenterez les ruelles de Gignac à la découverte de son architecture particulière et son histoire médiévale. Vous pourrez admirer sa Tour qui est l’un des éléments d’architecture militaire des plus importants du canton. Départ au stand de l’Office de Tourisme.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins et de produits locaux, jeux pour les enfants, marché d’artisans créateurs, cuisine d’ici et d’ailleurs, conférence, buvette par le Foyer rural…

Soirée musicale, dégustation de vins, fromages, charcuterie, cuisine locale, marché nocturne, visite théâtralisée du village…

Visite théâtralisée du village gratuite à 18h au départ de la Place du Marché. Pour une durée d’1heure vous arpenterez les ruelles de Gignac à la découverte de son architecture particulière et son histoire médiévale. Vous pourrez admirer sa Tour qui est l’un des éléments d’architecture militaire des plus importants du canton. Départ au stand de l’Office de Tourisme.

Gignac

dernière mise à jour : 2022-07-03 par