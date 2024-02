Pièce de théâtre Le Sacre Puisseguin, vendredi 29 mars 2024.

Plongez dans l’élégance du XIXe siècle au Musée du Louvre lors de la représentation exclusive de la pièce de théâtre « Le Sacre » le vendredi 29 mars à 20h30 à la Salle municipale de Puisseguin.

Deux hommes, un tableau , et un duel intellectuel enflammé vous attendent dans cette pièce captivante. Les costumes d’époque et le décor somptueux du Louvre créeront une expérience théâtrale unique. Rejoignez-nous pour une soirée d’art et de passion.

Une pièce de Barbara Lecompte, mise en scene par Gérard Linsolas.

Avec Emmanuel Lortet, Pierre Le Franc, Gérard Linsolas

Costumes Francis Grout / Décors Siky Goldstein

Avec le soutien de la Fondation Napoléon et du Souvenir Napoléonien et la participation de l’Espace culturel Treulon de Bruges. 16 16 EUR.

Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

