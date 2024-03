Marché des Ginko Saint-Magne-de-Castillon, dimanche 28 avril 2024.

Marchés aux plantes,

Marchés des producteurs et artisans,

Zone de dons aux réfugiés,

Jeux en bois avec Lezarts Ludiks,

11h et 16h visite botanique des jardins (5€/personne),

12h Chorale Au Fil de l’eau

15h Spectacle La Terre n’est pas si étroite par la compagnie amateurs de la Clé du Quai

17h Pat et Ben, poètes en chanteurs

18h Para Lo Lop

19h Manados

Entrée prix libre

Buvette et restauration maison .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 22:00:00

Parc du Domaine Franc

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine ginkovibrations@gmail.com

