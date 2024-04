Bourse à TOUT Salle des fêtes Mourens, dimanche 28 avril 2024.

Bourse à TOUT Salle des fêtes Mourens Gironde

Le Club d’Animation et de Loisirs de Mourens organise une journée bourse à TOUT vide-grenier, vide garage, bourse aux plantes et concours de chapeaux fleuris. Cette journée festive et campagnarde aura lieu sur l’esplanade en herbe devant la salle des fêtes. Une restauration sur place sera disponible et l’apéritif sera accompagné en musique par le groupe Magnétik. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 06:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Salle des fêtes Le Bourg

Mourens 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine calm.mourens@gmail.com

L’événement Bourse à TOUT Mourens a été mis à jour le 2024-03-29 par OT de l’Entre-deux-Mers