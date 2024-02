Spectacle « Vive l’Opérette » Lesparre-Médoc, dimanche 28 avril 2024.

Spectacle « Vive l’Opérette » Lesparre-Médoc Gironde

le Fil Rouge du Médoc et son président Joseph Fragoméni présentent leur nouveau spectacle « Vive l’Opérette ».

En compagnie de la soprano Lisa Maria et du ténor Paul Gaugler, accompagnés par le musicien Emmanuel Massarotti, ils vous interpréteront les grands classiques de l’opéra tels Carmen, La Belle Hélène, La Traviata,…

Sur réservation.

Billetterie auprès de Monsieur Fragoméni et de l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble bureau de Lesparre. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Salle François Mitterrand

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

