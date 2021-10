Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Pfff… une conférence de Pierre-Emmanuel Barré & Guest Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Zénith de Toulouse, le mercredi 18 janvier 2023 à 20:00 Après 2 Halles aux Grains complètes à Toulouse en septembre 2021, Pierre-Emmanuel Barré revient avec sa conférence Pfff… dans un format adapté au Zénith et avec quelques invités supplémentaires. Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche. Écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen. Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

