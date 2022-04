PARTY 80 AUX ARENES DE BEZIERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

PARTY 80 AUX ARENES DE BEZIERS Béziers, 7 juillet 2022

2022-07-07 21:30:00 – 2022-07-07

Béziers Hérault EUR 39 49 Retrouvez le meilleur des années 80 en concert dans les Arènes de Béziers!

Patrick Hernandez, Lio, Alain Llorca (Gold), David et Jonathan, Bibie, Pauline Ester, Léopold Nord & Vous Ottawan, Jean Schultheis ou encore Sacha (Début de soirée), avec la présence de Jérôme Anthony.

