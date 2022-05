PARTIR EN LIVRE: GOÛT’LIVRES À LA COULÉE VERTE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

PARTIR EN LIVRE: GOÛT’LIVRES À LA COULÉE VERTE Guérande, 28 juin 2022, Guérande. PARTIR EN LIVRE: GOÛT’LIVRES À LA COULÉE VERTE rue du Sénéchal La Coulée verte près de l’aire de jeux Guérande

2022-06-28 16:30:00 – 2022-06-28 18:00:00 rue du Sénéchal La Coulée verte près de l’aire de jeux

Guérande Loire-Atlantique Du tout-petit au grand de CM2 !

Après l’école, à l’heure du goûter, venez profiter de lectures, de jeux et de surprises imaginées par les bibliothécaires ! Chacun est invité à participer : enfants, parents… et à apporter son goûter. Dans le cadre de Partir en livre A la Coulée verte près de l’aire de jeux.

De 3 à 10 ans

rue du Sénéchal La Coulée verte près de l'aire de jeux Guérande

