Retrouvez le Salon Zen & Bio au Parc des Expositions à Bordeaux en avril 2023 ! Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Salon Zen & Bio de Bordeaux revient en avril 2023 avec à l’honneur tout ce qui existe en matière de bien-être et ce à travers de nombreux domaines. Près de 200 professionnels sont invités à participer et assurent des conférences, ateliers et bien d’autres animations. Le salon se divise en plusieurs parties : Marché bio, où sont vendus des produits alimentaires divers et variés (fruits et légumes, céréales, plats cuisinés…),

Maison écologique et habitat, pour présenter les aménagements possibles pour sa maison (ioniseurs, mobilier ergonomiques, literie…),

Habitat sain, pour des projets de construction adaptés,

Environnement, où des associations, organismes et centres de formation présentent leurs luttes et objectifs,

Economie sociale et solidaire, afin d’expliquer le fonctionnement du commerce équitable, des mutuelles etc. Et bien d’autres pour faire un tour complet de ce qui existe en termes de bien-être.

