THE DARK CABARET THEATRE FEMINA Bordeaux, vendredi 26 avril 2024.

THE DARK CABARETROSE NOIR THEATRE : Une Odyssée Érotique au Cœur du Théâtre Fémina de Bordeaux.Le légendaire Théâtre Fémina de Bordeaux s’apprête à accueillir un spectacle audacieux qui redéfinit les frontières de l’expression artistique. ROSE NOIR THEATRE promet une expérience émotionnelle à travers des performances, des tableaux vivants et des disciplines novatrices, le tout dans une esthétique d’une sensualité troublante. Des Disciplines Uniques sur Scène.Ce qui distingue ROSE NOIR THEATRE des autres productions, c’est l’introduction de disciplines encore jamais présentées sur une scène publique. Les artistes, issus de la scène internationale, présentent des numéros empruntant au cirque contemporain, à la scène fétichiste, érotique, et au shibari, une pratique ancestrale japonaise. Ainsi naît un mélange artistique captivant et avant-gardiste.Interdit aux moins de 18 ans.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 39.20 – 59.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33