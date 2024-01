LE SQUAT THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, vendredi 26 avril 2024.

Nominée « meilleure pièce comique » en 2001LE SQUATComédie de Jean Marie ChevretAvec : Laura Luna, Marine Segalen, Jean-Marc Cochery, Antoine Tissandier, Thibault Marissal et Jessica CzekalskiMise en scène : Marine SegalenDurée : 1h30RESUME :Un jeune couple marginal, Samir et Natacha, squatte l’appartement d’un immeuble bourgeois. Ils vont être surpris par les propriétaires, Jeanne et Maryvonne, deux sœurs d’un autre temps. Autant dire que « l’affaire » se présente très mal !La solution serait de les faire vider les lieux avec pertes et fracas, mais la plaidoirie de Manuel, le fils du concierge, et l’intervention de Jeanne, débouchent sur une cohabitation forcée. C’est alors le choc de deux planètes totalement opposées avec un déchaînement de « clichés » de part et d’autre.Pourtant, l’humour et le dialogue tendent à prouver qu’un cliché basique de racisme, d’intolérance et de barrière sociale s’efface dès les premiers signes d’une volonté réelle d’écouter et de comprendre l’autre.PLUS D’INFOS :Créée au Théâtre Rive Gauche en 2000, « Le Squat » est exactement le type de pièce plébiscitée par les spectateurs des Salinières : une excellente comédie familiale avec un humour dévastateur et un très beau moment d’émotion sur un sujet malheureusement toujours d’actualité.LA PRESSE lors de la création au Théâtre Rive Gauche :« Une comédie qui comble le fossé des générations et abolit les frontières. » Paris Match« Fraicheur, sincérité, allégresse… Une joyeuse soirée » Figaro Magazine« Pièce pétillante, euphorisante. Le public se lève pour applaudir » Paris-Match« Comédie irrésistible » L’Express« Drôlement antiraciste » Zurban« Un boulevard dans ce qu’il y a de mieux. » Pariscope

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux 33