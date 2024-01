ADOS VS PARENTS MODE D’EMPLOI THEATRE VICTOIRE Bordeaux, samedi 27 avril 2024.

Un ado au quotidien… c’est que du bonheur !Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos Ados nous rendent fous ! Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée ! Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents. Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec Ado VS Parents : mode d’emploi . Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados.

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 16:00

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33