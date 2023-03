Visite du parc de l’Hôpital Mazurelle. Visites libres les 3 et 4 juin et visite guidée le 4 juin à 14h30 (départ de l’accueil de l’hôpital) Parc de l’Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Visite du parc de l’Hôpital Mazurelle. Visites libres les 3 et 4 juin et visite guidée le 4 juin à 14h30 (départ de l’accueil de l’hôpital) Parc de l’Hôpital George Mazurelle, 3 juin 2023, La Roche-sur-Yon. Visite du parc de l’Hôpital Mazurelle. Visites libres les 3 et 4 juin et visite guidée le 4 juin à 14h30 (départ de l’accueil de l’hôpital) 3 et 4 juin Parc de l’Hôpital George Mazurelle Visites libres les 3 et 4 juin – Visite guidée le 04 juin à 14h30 (départ de l’accueil de l’établissement) Un hôpital spécialisé de conception pavillonnaire implanté sur environ 35ha d’espaces verts, engagé dans la biodiversité et soucieux du respect de l’environnement. Le parc boisé dispose de nombreux aménagements : théâtre de verdure, haies plessées, parcours d’équilibres et jardins à vocation thérapeutique. Véritable poumon vert dans la ville et source de bien-être pour les patients , le parc accueille également des brebis dans le cadre d’un partenariat d’écopâturage, ainsi qu’un rucher composé de 16 ruches. Parc de l’Hôpital George Mazurelle rue Georges Mazurelle La Roche-sur-Yon 85000 Vallée verte Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © EPSM de Vendée Centre Hospitalier Georges Mazurelle

