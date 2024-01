Le Petit déjeuner – Cie Dérézo Quartier Liberté La Roche-sur-Yon, samedi 8 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T08:40:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T10:40:00+02:00

Adepte d’un théâtre nomade, la compagnie brestoise Dérézo vous invite pour un véritable petit déjeuner : l’idéal pour débuter la journée avec quelques gourmandises culinaires et littéraire.

De bon matin, dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret autour d’un comptoir de bois. Posez votre chocolat chaud, votre croissant ou votre coude. Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin. Au centre du troquet, deux actrices-cordon bleu en pleine action vous tapent la discute et vous embarquent pour un rituel matinal. Sur la tablette de sapin cirée les deux toquées vous proposent : un oeuf à la coque, un jus d’orange, une madeleine… maison ! 40 minutes de mangeailles et digressions littéraires et poétiques. Vous y croiserez aussi bien Proust, Alice au pays des merveilles, Bernard Noël, Thierry Bourcy, Alexandra Badéa… que les « histoires vraies » du célèbre Mr Schott ! Venez le ventre léger et les oreilles grandes ouvertes !

Quartier Liberté La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Compagnie Dérézo Théâtre forain

David Girard