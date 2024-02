Mardi 20 février 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Montaigu, Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Vivaldi, Strauss, Bach joués par des clowns. Ajoutez à cela mime et acrobaties : les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on rit..