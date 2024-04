Coupe de France de Robotique Parc des expositions – Les Oudairies La Roche-sur-Yon, jeudi 9 mai 2024.

Coupe de France de Robotique Parc des expositions – Les Oudairies La Roche-sur-Yon 9 – 11 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-09 09:00

Fin : 2024-05-11 18:00

La Coupe de France de Robotique est le plus grand rassemblement robotique amateur d’Europe. Regroupant trois compétitions, Coupe de France de Robotique, Eurobot (le volet international) et la Coupe Junior (dès l’âge de 7 ans).

Du 9 au 11 mai 2024, tous les passionnés de robotique se rejoindront au Parc Expo Les Oudairies afin de présenter leur robot conçu pendant les 8 derniers mois et espérer obtenir la coupe. Baptisé We’R’Tech, ce festival offre également une programmation riche d’ateliers afin d’éveiller la curiosité et le goût pour la science aux plus jeunes.

Evénement en accès libre / réservation recommandée pour les ateliers ludiques.

Parc des expositions – Les Oudairies Rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée