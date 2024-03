Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Visites libres et visite guidée Parc de l’Hôpital George Mazurelle La Roche-sur-Yon, samedi 1 juin 2024.

Visite du parc du Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Visites libres et visite guidée Visites libres et visite guidée du Centre Hospitalier Georges Mazurelle. 1 et 2 juin Parc de l’Hôpital George Mazurelle Entrée libre (se présenter à l’accueil de l’établissement). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visites libres et visite guidée du Centre Hospitalier Georges Mazurelle.

De conception pavillonnaire, le Centre Hospitalier Georges Mazurelle dispose de 35 hectares d’espaces verts. Véritable poumon vert de la ville, le parc arboré dispose de nombreaux aménagements : théâtre de verdure, haies plissées, jardins thérapeutiques et parcours d’équilibre.

Une ruche y est implantée depuis plusieurs années et un coteau accueille une dizaine de moutons, dans le cadre d’une démarche d’éco-pâturage.

Le parc est également refuge hospitalier de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), également engagé dans la biodiversité et le respect de l’environnement.

visites libres les 1er et 02 juin de 09h30 à 18h

visite guidée le 02 juin à 14h30

(se présenter à l’accueil de l’établissement)

Parc de l’Hôpital George Mazurelle rue Georges Mazurelle La Roche-sur-Yon 85000 Vallée verte Vendée Pays de la Loire

© EPSM Georges Mazurelle