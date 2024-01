Encantado – Lia Rodrigues Le Grand R La Roche-sur-Yon, lundi 27 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T20:30:00+02:00 – 2024-05-27T21:30:00+02:00

La chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues signe un ballet envoûtant et fascinant qui convoque la magie, l’incantation et les esprits de la nature. Une fresque flamboyante et joyeuse, ancrée dans la nécessité de repenser notre lien au vivant.

« Encantado » signifie en espagnol enchanté, émerveillé, ensorcelé. Mais les « encantados », désignent aussi des entités mystiques protectrices de la nature qui appartiennent aux traditions et à la spiritualité afro-américaines. Les « encantados », animés par des forces inconnues, se déplacent entre ciel et terre, dans les jungles, sur les rochers, dans les eaux douces et salées pour les transformer en lieux sacrés. Dans un Brésil de plus en plus touché par la déforestation et la destruction des écosystèmes, ce sont ces forces magiques et mystiques que Lia Rodrigues convoque au plateau. Onze danseurs et danseuses s’emparent du tapis d’étoffes bariolé couvrant la scène pour incarner des personnages jubilatoires. Ils nous emportent dans un paysage mouvant et polymorphe, une danse envoûtante, sensuelle et vertigineuse.

Créée par cette chorégraphe engagée et reconnue à l’international, la compagnie de Lia Rodrigues est installée depuis 2004 dans la favela de Maré à Rio dans le but de démocratiser l’accès à l’art pour tous ceux qui vivent en état de vulnérabilité. À la faveur d’une tournée européenne, nous sommes heureux d’accueillir pour la première fois au Grand R, cette artiste aux créations puissantes, engagées et sincères.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

