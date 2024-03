Petit déjeuner au jardin « 1000 fleurs » Atelier 1000 fleurs La Roche-sur-Yon, mercredi 15 mai 2024.

Petit déjeuner au jardin « 1000 fleurs » Une animation proposée par la Ville de la Roche-sur-Yon – Pays de la Loire Grandeur Nature Mercredi 15 mai, 09h30 Atelier 1000 fleurs Gratuit

L’Atelier 1000 Fleurs, entretenu par Jessy Pidoux, est un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Une trentaine d’espèces s’y épanouissent pour le plus grand bonheur de nos sens et de la biodiversité. Venez découvrir cet écrin préservé ainsi que ses produits, tous faits à la main… avec une dégustation !

Animation proposée dans le cadre du programme Ma Ville Nature.

Atelier 1000 fleurs la Brissonnière, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

plantes-aromatiques jardin

Jessy Pidoux